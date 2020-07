Kuhu liigub Eesti majandus? Millised ettevõtted vajavad toetusi?

Tänaseks on EKOMARi küsimustiku täitnud ligi pooled ettevõtetest. Kõige enam on täidetud küsimustikke laekunud arhitekti- ja inseneritegevuste ning nendega seotud nõustamise tegevusala ettevõtetelt, aktiivsemad andmete esitajad on olnud ka tarkvara kirjastamise ja arvutiteenuste ning mootorsõidukite hulgi- ja jaemüügi ning remondi tegevusalade ettevõtted.

Arvestades nende andmete olulisust riiklikult tähtsate otsuste tegemisel, ei ole võimalik majandusaasta aruannetega seotud statistika küsimustike tähtaegu edasi lükata. Seega tuletab statistikaamet meelde, et küsimustiku täitmine on kohustuslik ja andmed tuleks esitada võimalikult kiiresti. „Täname kõiki, kes on jõudnud andmed esitada ja kutsume ettevõtteid üles seda juuli lõpuks tegema. Selleks, et nii riik kui ka erasektor saaksid teha kiiresti olulisi juhtimisotsuseid, on ülimalt tähtis, et meil oleks korrektne ja ajakohane statistika. Seoses eriolukorraga peatasime sunniraha kohaldamise kuni 1. augustini, mistõttu soovitame oma andmed esitada enne seda,“ kommenteerib statistikaameti peadirektor Mart Mägi.