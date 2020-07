Järvamaa on endiselt teetöödest mõjutatud

Mäo liiklussõlmes jätkuvad pindamistööd ja rambid on liiklusele suletud vahemikus kell 7-20. Ümbersõit on korraldatud Mäo–Tarbja–Eivere–Korba maantee kaudu. Töödevälisel ajal on rambid liiklusele avatud ja tööd kestavad kuni 30. juulini.