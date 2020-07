Järvamaa tüdrukud pannakse proovile 50-kilomeetrisel võistlusrajal

„Kodutütred saavad oma vaimsed ja kehalised võimed „Ernakese“ rajal tublisti proovile panna. Ainult mugavustsoonist välja astudes on võimalik testida tüdrukute valmisolekut teha meeskonnatööd, oskust anda esmaabi või sitkust läbida ööpimeduses kümneid kilomeetreid,“ sõnab Kodutütarde peavanem Ave Proos. Tulenevalt võistluse eesmärgist lisab ta, et Kodutütarde organisatsiooni üheks peamiseks ülesandeks on kasvatada noortes valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, õpetades neile otsustamis- ja vastutusvõimet. „Lisaks anname militaarse suunitlusega retkede kaudu aimu, mis ootab tüdrukuid ees ajateenistuses või Naiskodukaitse ja Kaitseliidu ridades,“ lisab Proos.

Raja pikkus on ligikaudu 50 kilomeetrit ning võistkondadel tuleb liikuda jalgsi, varjates end rajal liikuva vastutegevuse eest ning täita kontrollpunktides etteantud ülesandeid. Võimalikud ülesanded kontrollpunktides on: esmaabi ülesanne, üleelamine, õhkrelvast laskmine, takistusrada, paadisõit, luureraporti koostamine, sideülesanne jne.

Võistluse peakorraldaja Kaimo Vahtra sõnul toimub „Ernake“ Valgamaal teist korda. Muidu kevadel toimuma pidanud ning COVID-19 tõttu edasi lükkunud võistlusel on seetõttu juures väike lisa. „Selle aasta eripära on see, et Ernake viiakse paralleelselt läbi traditsioonilise Valgamaa võistlusmatkaga „Kuperjanovlaste rada“, nii et kahe võistluse peale on kokku starti minemas 29 võistkonda,“ sõnab Vahtra. „Võistlejaid ootab ees kaunis Lõuna-Eesti kuppelmaastik ning esmakordselt stardivad võistlejad öösel ja ka lõpetavad öösel ehk proovile pannakse oma oskused pimedas orienteeruda,“ kirjeldab Vahtra võistluse olemust.