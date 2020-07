Suvevollele võistlussarjas jätkus põnevust viimaste mängudeni

Suvevolle Paide turniiride peakorraldaja Piret Reinfeld tõdes, et selguse saamiseks, kes on Järvamaa parimatest parimad suvevolletajad, tuli võistlejatel eile õhtul rannaliival olla viis tundi. "Kuni viimase punktini ei olnud veel selge, kes on Paide parim mees või naine. See oli nii mõnelegi tõsine eneseületus, sest viimastes mängudes tuli appi võtta kullisilmad, et ööpimeduses üldse palli näha," rääkis ta.