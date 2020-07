Ott Leplandi kontsertidega koguti kirikute heaks üle 4000 euro

„Peale kontsertsarja lõppemist on emotsioonid siiani laes, meid võeti igal pool väga hästi vastu ja just inimeste südamlik kaasaelamine tingis sarja õnnestumise ning tekitas sügavaid, üdini positiivseid elamusi,“ rääkis laulja Ott Lepland. „Artistile pole tänases keerulises olukorras midagi liigutavamat, kui näha nii suurt hulka inimesi kodudest välja tulemas ja kontserti nautimas, nagu meie heategevusliku kirikutuuri ajal. Kirikud üle Eesti olid rahvast täis ja sellele mõeldes läheb nüüdki süda soojaks, tänan kõiki osalejaid.“

„Olgu summad suured või väikesed, teevad annetused just rasketel aegadel erilist rõõmu, sest on märgiks inimeste südames peituvast headusest ja hoolimisest,“ kõneles Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma. „Seda ühtekuuluvustunnet kogesin Keila kirikus toimunud kontserdil, kus iga kohal viibinu sai osa täiesti erilisest fluidumist. Sakraalhooned on alati olnud kõrgkultuuri kandjateks, just seetõttu soovime väärtuslikke kontsertpaiku säilitada ja renoveerida ning kogume selleks hädavajalikke vahendeid.“