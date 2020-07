Ööpäevaga lisandus 5 positiivset testitulemust

Kolm nakatunut lisandus Tartusse ja on seotud seal 24. juulil diagnoositud juhtumiga. Tänaseks on tegemist koldega, kus on viis inimest. Viimane selle kolde nakatunutest viibis vaatamata isolatsioonikorraldusele veel esmaspäeval Narvas ja külastas sealseid erinevaid kohti - Ingeri hotelli, Fama keskust (sealhulgas KFC, Vaba lava). Haigusnähud olid isikul kogu Narva külastuse aja.