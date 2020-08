Korraldajaklubi ehk Tür AMK esindaja Kermo Rannik tunnistas, et sedavõrd kõrgetasemelise krossvõistlusena on see klubi uuele juhatusele esimene. "Tavakrossist erineb meistrivõstluste etapp kõrgema taseme poolest. Osalejaid on 100-150, täpselt ei ole veel vaadanud," ütles ta võistluspäeva hommikul.