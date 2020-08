Eelkooliealiste laste jalgrattavõistluse korraldaja Kulno Klein ütles, et neil oli kohe kevadel selge, et nii pika traditsiooniga võistlusele ei taha nad auku sisse lasta ja esimesel võimalusel tehakse see ära. „Oleme Paide kesklinnas seda võistlust pidanud ka vihmaga ja lumega. Pole kunagi alla andnud,“ sõnas ta.