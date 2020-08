Sõjamehed esitlesid Paide vallimäel ajalugu

«Staabi- ja sidepataljon on Paide ja Järvamaa inimestega seotud olnud juba sõjaeelsest ajast ning on erakordselt südantsoojendav, et see seos on vankumatult tugevana püsinud tänaseni. On rõõm, et saame tähistada staabi- ja sidepataljoni lipu aastapäeva Paides koos Järvamaa rahvaga,» ütles staabi- ja sidepataljoni ülem kolonelleitnant Priit Averkin ettevõtmise eel.