Kurvad numbrid: koroonahaigete ring järjest suureneb

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 9 positiivset testi tulemust Tartumaale (neist 7 Tartu linna), 2 Harjumaale Tallinnasse ja 2 Ida-Virumaale (1 Narva linna). 4 Tartumaa uue juhtumi puhul on juba tuvastatud seos 18. juulil Vabanki ööklubis toimunud peoga. Üks Tallinna juhtum on seotud perekonna ringis nakatumisega (elukaaslane käis 18.07 Vabanki klubis), teise positiivse sõbrad käisid Narva Vaba Lava e-spordi võistlusel (kuhu viis viiruse isik, kes käis samuti 18.07 Vabanki klubis). Hetkel on koos Harjumaal asuvate nakatunutega nn Vabanki puhangus 15 inimest, see arv võib veel kasvada. Ida-Viru nakatunute puhul on ühel juhul Valgevenest sisse toodud juhtumiga ning teisel juhu andis inimene esialgse positiivse proovi haiglasse sattudes, kuid kordustestid olid negatiivsed. Ülejäänud nakatunute puhul käib hetkel veel asjaolude täpsustamine.