Kaitseliidu teade pole silmamoonutus, sest kaitseväe tegevteenistuses olevatel inimestel on võimalik olla organisatsioonis olla nii vabatahtlik liige, aga miks ka mitte mõne teise maleva pealik nagu major Andres Välli.

Kaitseliidu peastaabi teatel on major Andres Välli on teeninud erinevatel, peamiselt logistikaga seotud ametikohtadel kaitseväes ja Kaitseliidu peastaabis. Kaitseliidu juhikogemuse sai ta Tallinna malevas, mis on ka Põhja maakaitseringkonna juhtmalev.