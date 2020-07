Riigikogu liikmest hobiarheoloog teab, miks rootslased Paide all lüüa said

Kahe aastaga on riigikogu liige ja hobiarheoloog Kalle Grünthal korjanud Paide ordulinnust ümbritsevast rabast metalliotsija abil kotitäie rusikasuurusi rauast kahurikuule, tinast musketikuule, sikutanud välja hobuseraua ja usub, et on leidnud seletuse, miks 1604. aasta sügisel Paidet piiranud rootslased poolakate kaks korda väiksemalt väelt hävitavalt lüüa said.