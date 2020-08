Augustist maksab töötukassa õppimise eest suuremat toetust

„Kui jah, siis tuleks toetuse saamiseks teha avaldus enne õppurite nimekirjade kinnitamist, seda on mugav teha läbi e-töötukassa. Toetatavate õppekavade nimekirja leiab töötukassa lehelt Tööta ja Õpi rubriigist. Sobiva eriala valikul toetavad töötukassa karjäärinõustajad, kes ühtlasi annavad ka teada, kas inimesel on võimalus saada toetust,“ julgustab Andre.

Andre lisas, et õppimise jaoks ei ole kunagi liiga hilja, kuid mida varem alustada, seda parem. „Paljudes koolides vastuvõtt veel kestab, tasub uurida millistele erialadele on kandideerimised veel avatud.“

Kahe aasta jooksul on töötukassalt tasemeõppes osalemise toetust saanud umbes 2000 inimest. Kui õpingud mingil põhjusel katkevad, siis ei pea toetust tagasi maksma. Andre rõhutas, et just uute oskuste omandamine ja täiendamine tasemeõppes tagab selle, et ühel hetkel ei seisa inimene olukorra ees, kus tal polegi eriti tööalaseid valikuid. Anna omale võimalus uueks alguseks.