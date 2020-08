Appi, ma ei leia koduteed: Seenele läinud mees eksles, roomas ning lõpetas lukkude ja trellide taga

Juhtuminäiteid:

*Südaöö paiku tuli kõne, et naine eksis metsa, pole veerandtunni vältel õiget teeotsa leidnud. Positsioneeriti telefoni asukohta. Saadeti patrullid piirkonda. Naine kirjeldas, et kuuleb metsloomi liikumas, kardab. Peagi kuulis politseiauto sireeni. Liikus heli suunas. Politseinikud läksid jalgsi vastu, hõikasid-hüüdsid. Pooltunni möödudes silmasid abivajajat. Naine soovis läbi metsa minna sõbra juurde, kuid keeras pimedas valele teele ja eksis. Politsei viis ta sõbra juurde kohale.

*Ühel õhtupoolikul jooksid taluperemehe pullid metsa, mees neile järele ning loomi taga ajades kaotas sihi. Paar tundi otsis tagasiteed, siis helistas 112. Ümbruskonda ta kirjeldada ei saanud, kuna oli prillid koju jätnud ja ei näinud kuigi teravalt. Auto signaalitamise peale sai õigele teele tagasi.

*Mees läks metsa seenele, kaotas sihi, kolm tundi otsis õiget teeotsa, helistas 112. Oma auto jättis maanteeserva, aga hetkel sõidukite hääli ei kuule. Politsei kammis läbi metsateed, sireenitas, kasutas märgutulesid, kuid otsitav midagi ei kuulnud ega näinud. Saabus jäljekoer, kes asus üht rabaserva kontrollima. Saabus droonioperaator, kes kammis läbi ala kilomeetri ulatuses, ent ei midagi. Saabus kopter. Pandi valmisolekusse vabatahtlikud otsijad aheliku tarbeks. Lennusalk leidis aga mehe peagi üles, võttis abivajaja pardale ja maanteeserva tagasi.

*Mees eksles juba viiendat tundi metsas, kirjeldas, et ilmselt kõnnib ringiratast. Olevat 40 aastat ses metsas käinud ja kunagi polevat ära eksinud. Valgusrakette mees ei näinud, droonilennul lähipiirkonnast teda ei leitud. Saabus kopter, kes suurema ala läbikammides mehe leidis.

*Mees helistas 112 ja ütles, et eksis seenelkäigul metsa. Kirjeldas, et tal on jalad väga haiged ja olevat roomanud metsast ühe maanteeni. Koduni olla aga sealt veel oma 5 kilomeetrit, aga jalad ei kandvat. Patrull leidis mehe peagi üles ja selgus, et jalad kannaks, kui alkoholijoove nii suur ei oleks. Meedikud vaatasid ta üle ja ta tuli raske joobe tõttu viia turvalisse kohta pead selgeks magama – kainestusmajja.