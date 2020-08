Naiste võrkpallikoondis võõrustab kolmel päeval Paides lätlasi

Eesti naiste võrkpallikoondise asjaajaja ja statistik Mihkel Sagar selgitas, et Paides on naiskond treeninud juba peaaegu kolm nädalat ning E-Piima spordihallis tuntakse end juba üsna koduselt. "E-Piima spordihallis on kõik võimalused treenimiseks tagatud ning elukohaks valitud Paide SPA Hotell asub sellest vaid mõneminutilise jalutuskäigu kaugusel,» kiitis ta kohalikke olusid.