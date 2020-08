Türi abivallavanem Elari Hiis, kes on hoone valmimisel pingsalt silma peal hoidnud, tõdes, et nüüd ollakse sportlaste keeles öelduna finiširuudustikus ehk üsna lõpujoone lähedal. «Augustikuuga on vaja veel mööbel paika saada, koristada ning teha viimased viimistlustööd,» täpsustas ta.