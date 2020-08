Madu näitas end Väätsal spordilastele

Eestis elutsevad madudest nii rästikud kui ka nastikud. Nastikul ja rästikul on üsna kerge vahet teha, sest nastikud on suuremad ja neil on kaela peal laigud. Eesti ainus mürkmadu rästik on kuni 80 sentimeetrit pikk, kuid üldjuhul üle 60 sentimeetri pikkusi isendeid pole kohatud. Nastik võib kasvada rohkem kui meetri pikkuseks.