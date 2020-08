Koroonahaigete arv sai ööpäevaga taas kõvasti lisa

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 3 positiivset tulemust Tartu linna ja 2 Harjumaale (1 Tallinna). Jõgevamaale, Ida-Virumaale ja Lääne-Virumaale laekus igasse ühte 1 positiivne tulemus. 3 positiivse tulemuse puhul on maakond teadmata. 4 uut juhtumit lisandus Vabanki puhangule (täna 7.30 seisuga oli selles puhangus kokku nakatunud 33 inimest). Ida-Virumaa juhtum ja Harjumaa juhtum on Hispaaniast sisse toodud. 2 teadmata maakonnaga juhtumi puhul on tegemist meremeestega. Ülejäänud nakatunute puhul käib hetkel veel asjaolude täpsustamine.