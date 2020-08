Paidelasest kunstnik näitab Vallitornis looduse ilu ja võlu

"Väljapanek on koostatud kunstniku erinevatel loomeperioodidel valminud maalidest. Kuna Pleesi on suur loodusesõber, siis on teda paelunud mitmed vaated, mida on oma maalidel on kajastanud. Ajakeskuses avatud näitusel on esindatud peamiselt mere ja veega seostuvad motiivid. Maalid on valminud nähtud muljete põhjal, mida on pakkunud looduse ammendamatu ilu ja romantika, seosed inimese ja looduse vahel," edastas Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts.