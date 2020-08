​Paide linna pandi püsti maailmakuulus maal

Liina Tamme selgitas, et grupitööga hakkasid nad pihta juba talvel, vahepeal oli koroona tõttu vaikelu ning suvises maalilaagris tehti koopiamaal valmis. "See maal oligi mõeldud välistingimustesse. Ka värvid said valitud selle eesmärgiga," selgitas ta. "Maalil on näoaugud ja see muudab selle ka praktiliseks- linnarahvas saab end lasta seal pildistada."

Maalimistöö algas ruudustiku pealemõõtmisega. Kahe kaupa tõmmati jooni ja üks õpilastest arvutas joonte ristumiskohad.

Koopiamaal arendab

Tamme märkis, et koopiamaalide tegemine on hea meetod maalitehnikate õppimiseks. „Selle käigus uurib õpilane üksikasjalikult meistri pintslitõmbeid ja värvisegamise ning joonistamise oskusi,“ ütles ta. „Paide kunstikooli neljas klass oli juba varasemalt koopiamaali teha proovinud, küll aga väikesele formaadile. Kuna mina ise olen palju kokku puutunud just suurte maalipindadega, tekkis mul mõte ka oma õpilasi julgustada end proovile panema. Suuremõõtmelise kunstitöö tegemine arendab tohutult, väljakutseid on selle juures palju. Loomulikult nõuab selline töö kannatlikkust, sest tulemuseni jõudmine võtab aega.“

Esmalt tuli välja valida sobiv maal. „Lähtusime sellest, et hiljem saaks maalifiguuridel näod välja lõigata. Teadsime, et kui see ükskord linnaruumi üles saab, peaks sel olema peale ilusa visuaali ka lõbus praktiline kasutus. Valikus oli palju erinevaid maale ja alguses oli plaan igale suurele alusele (neid oli kokku kolm) teha erinev maal, kuid arutelu käigus mõistsime, et ühte suurt maali oleks grupiga etem ja jõukohasem teostada,“ selgitas ta.

FOTO: Erakogu

Maale läbi vaadates sattusid asjaosalised Boticelli maali „Venuse sünd“ peale, mille puhul tundus kõikidele õpilastele paljas Venus humoorikas valik. Tamme sõnas, et tegelikul on ka selle maali originaalmõõtmed meie tehtud koopiamaaliga enam-vähem samad.

Tegemist on tõepoolest ühe kuulsa maaliga, mis on äratuntav igaühele, kes on vähegi kunstiajalugu õppinud. Maal on tehtud 1482–1485 aastal itaalia kunstniku Sandro Boticelli poolt. Maalil on kujutatud armastuse, viljakuse, külluse jumalanna Venuse sündi merevahust. Renessansiaja maalile kohaselt on figuuridel vaba ja liikuv asend. Maali figuuridel on hea ja vaba enesetunne, kadunud on romaani ja gooti stiili ranged kehahoiakud. Venus on ka kehastus tolle aja naisiluideaalist, naisel pidi olema keskmisest suurem keha, laiad puusad, kumer kõht ja tugevad jalad.

„Töö oli meil alati jagatud. Õpilasi oli piisavalt, et teha tööd sõbralike vahetustega, kui mõte või silm ära väsis, võttis teine töö üle. Nii said kõik ka keerulistest etappidest kogemuse,“ jätkas Liina Tamme koopiamaali valmimise loo jutustamist.

Korralik eeltöö