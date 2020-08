Uus spordihoone kattus pimeduses valgus- ja värvivaibaga

Türi abivallavanem Elari Hiis selgitas, et tegemist on spordihoone valgustuse ühe komponendiga. „Terve hoone perimeetris LED-valgustus, millega saab seintele kuvada erinevaid valgusmänge. Välisvalgustus on arvutiga juhitav, seintele saab kuvada kõikvõimalikke värve ja erinevaid mustreid-kujundeid,“ selgitas ta. „Sel nädalal käib süsteemi katsetamine.“