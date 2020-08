Järvamaa muutub augustis taas motomaakonnaks

Keskpäeval kogunetakse Paide muusika- ja teatrimaja parklas, kl 13 järgneb sellele motoparaad Paide-Väätsa-Türi-Taikse teel ja kl 14.30 läheb päev edasi Taikse seltsimaja ümbruses. On lasteala, saab kõhukinnitust, võimalusel saab end ka lõkketule ääres soojendada. Muusikat valib DJ Martineero ja päeva juhib legendaarne spordiajakirjanik Are Eller.

Ruumipuudust ei teki. Kohe kõrval asub karjäär, kus on võimalik ujuda. Kindlasti püstitatakse ka saun, et leiliviskajad igavust ei peaks tundma. Läbi viiakse traditsioonilised mängud-võistlused. Taevasse lastakse ilutulestikku.

Õhtuid sisustavad erinevad esinejad. Olemas on toitlustaja. Ühtlasi antakse teada, et krossirada on avatud kõimvõimalikele liikuritele.