Tartu Ülikooli teadlased koguvad taas andmeid koroonaviiruse hetkelevimuse kohta

Koroonaviiruse seireuuringu juhi, Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul on teadlased suve jooksul jälginud igapäevast nakatumise statistikat, et hakata haigusjuhtude arvu kasvades koguma taas andmeid viiruse üleriigilise hetkelevimuse kohta. „Tartus tekkinud koldest on jõudnud haigusjuhtumeid ka mujale ning me vajame täpsemat infot, kas ja kui palju on viirus levinud teistes Eesti piirkondades,“ rääkis Kalda. Ta lisas, et kevadel olid inimesed üldjuhul ettevaatlikumad, kuid suvi tõi paratamatult kaasa aktiivsema suhtlemise ja ka puhkusereise väljapoole Eestit. „Keegi meist ei soovi kevadiste üleriigiliste piirangute kordumist ja seetõttu peame uurima, kas Tartust alguse saanud puhangu puhul on tegemist vaid lokaalse koldega või on see muutunud laiaulatuslikumaks.“