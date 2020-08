Nagu öö ja päev

Rannaspordikeskuse eestvedaja Veiko Tihemets ütles, et valgustuse paigaldus sai võimalikuks tänu kogukonna turvalisuse projektile, mis sai rahatoe selle aasta kohaliku omaalgatuse projektide taotlusvoorust. "Saime sealt 2200 eurot, lisasime omaosaluse ning nüüd on järveäärsel rannavõrkpalliväljakul tänapäevane valgustus olemas," rõõmustas ta.

Selle tõestuseks tegi Tihemets ühel ja samal õhtul pildi enne valgustuse süütamist ja pärast. "Nendelt on näha, et valgustus on piisavalt tugev, et ka õhtuhämaruses palli mängida," rääkis ta.