Homseks saab Paide tenniseväljakutele juba aegu broneerida

Mygames süsteemi haldaja Janno Metsa ütlust mööda on Paide tenniseväljak järjekorras teine, kus broneeringusüsteem tööle hakkab. Seni on see edukalt toiminud Pärnu tenniseväljakul. Süsteemi arendusega on tegeldud juba ligemale aasta ning tulevikus peaks selle kaudu saama omale treeninguaega broneerida 136 tenniseväljakul üle Eesti. Ettevõte on ka Eesti tennise liidu koostööpartner.