Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits selgitas, et kummist ja liimist kokkusegatud asfaldisarnast kihti saab maha panna vaid kuiva ilmaga. "Loodan, et ilm peab vastu ning nädala lõpuks on kogu väljak kummikihiga kaetud," sõnas ta.