Paidesse valmis maja psüühilise erivajadusega inimestele

Lõuna piirkonna juht Imbi Rego näeb majade valmimist osana suurest muutusest: “Olen õnnelik, et vaimse tervise probleeme ei pea enam varjama ja haiguse tõttu kogukonnast kaduma. Kui inimene ei saa päris iseseisvalt enam iseenda kodus hakkama, on meil võimalus luua talle kodune elukeskkond, mis ei tähenda ainult uut maja, vaid ka uut sisu päevadele. Meil on teadmised, kuidas inimest toetada, et ta tervis taastuks ja ta saaks elada võimalikult tavaliselt, nagu enamus meist”.

Kinnisvaradirektor Karl Mänd on rahul, et hoolimata koroonakriisist valmisid majad õigeaegselt. “Soovime, et iga inimene saaks teenust kodu lähedal, see võimalus on juba 30 omavalitsuses. Üle 1200 ehk kaks kolmandikku meie klientidest elab nüüd kodusarnastes tingimustes. Järgmised majad ehitame Raplasse, Pärnusse, Kuressaarde ja Põlvasse. Suurematest linnadest ei ole meie kodusid veel Tartus ja Narvas. Otsime ka võimalusi kaasaegsete majade ehitamiseks Harjumaale, kus on suur teenusekohtade puudus”, lisas Mänd.