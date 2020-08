Kirna mõisas tegutseb uus kohvik

Lõpuks sai uus tiim kokku pandud hoopis erinevatest kandidaatidest, kes kandideerisid eraldi ning polnud eelnevalt kohtunud. Kohvik ei ole vahepeal tegevust katkestanud ning uus kollektiiv avas uksed esimesel augusti, pakkudes esimesel nädalavahetusel kohvikuelamust mitmesajale külastajale. Kirna mõisa peremees Reimo Lilienthal sõnas, et hetkel on uuel personalil veel sisseelamise aeg ning gurmeeüllatused jäävad ilmselt siiski sügise alguse poole.

Lilienthal selgitas, et valik langetati oluliste kriteeriumite järgi, milleks olid eeskätt kirg, koostöövalmidus, ausus ja visioon. Loomulikult hinnati ka kulinaarseid oskusi, kuid otsustavaks said just inimloomuse näitajad. “Igal lõppvooru jõudnud kandidaadil olid oma tugevamad küljed, nii me nad omavahel koostööle kutsusimegi,” rääkis Lilienthal.