Sündmuskohal rääkis musta BMW-d juhtinud naine, et sõitis Tallinnast Tartu poole ühe reka järel kui see ootamatult teelt maha keeras ilma, et oleks suunda näidanud. See tingis BMW juhi järsu pidurdamise. BMW sai küll pidama, kuid tema järel sõitnud Soome numbrimärkidega hõbedane Opel enam hoogu maha võtta ei jõudnud ning sõitis BMW-le tagant otsa ning paiskus seejärel kraavi.