Paide mees kirjutab Eesti parimate võrkpallurite mängu numbriteks

Paidest pärit Mihkel Sagar on võrkpallitreener Rando Ringmetsa ainus õpilane, kes jõudnud välja Eesti koondisesse. Mis sellest, et tegemist on naiste koondisega ning Mihkel ei tee suuri tegusid mitte platsil, vaid hoopis telefon kõrva ääres asju ajades või arvuti taga numbreid ritta lüües. «See on meie omavaheline nali,» muigas Mihkel. Aga fakti, et ta on Eesti naiste võrkpallikoondise täieõiguslik liige, see ei muuda.