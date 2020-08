Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist selgitas, et kohapealt pileteid ei saa, sest korraldajad peavad tagama, et ühelgi ajahetkel ei ole Vallimäel rohkem inimesi kui 2000.

Kuigi käesoleval nädalal on hakanud viirus pead tõstma, siis loodetavasti see viimasel hetkel festivali korraldamises muudatusi kaasa ei too. „Nakatumised on olnud rohkem siseruumides, kuid meil on üritus väljas ja me täidame kõiki ohutusnõudeid,“ kinnitas ta.