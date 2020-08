Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna nõunik Jelena Zemskova kinnitas, et hanke väljakuulutamine on lõpusirgel. „Sellel nädalal sisestatakse seda riigihangete registrisse, kuid kuna tegemist on rahvusvahelise hankega, siis dokumendid muutuvad avalikuks järgmise nädala alguses,“ sõnas ta.