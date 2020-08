Järvamaa Kutsehariduskeskus otsib kunstikonkursiga maale

Otsitavateks kunstiteosteks on maalid, tehnikateks õlivärv ja/või erinevad akrüül- ja temperavärvid. Maalide alusmaterjalid valib autor lähtuvalt tehnikast.

Kunstiteoste temaatika on vaba, inspiratsiooniallikatena võib kasutada Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppesuundi, milleks on põllumajandus, maaelu, ehitus, tehnika, IT, logistika, kaubandus, teenindus, toitlustus ja sotsiaaltöö.

Järvamaa Kutsehariduskeskuse koolimaja projekti autor on Arnold Matteus. Stalinistlikus stiilis hoone valmis 1955. aastal. Hoone on projekteeritud põllumajandustehnikumiks ning on sellisena eri nimetuste all tegutsenud siiamaani.

Otsitavateks kunstiteosteks on maalid, tehnikateks õlivärv ja/või erinevad akrüül- ja temperavärvid. Maalide alusmaterjalid valib autor lähtuvalt tehnikast.

2020. aastal alustatud koolihoone rekonstrueerimise eesmärgiks on luua tänapäeva vajadustele vastav õpikeskkond. Koolihoone aulas, fuajees ja koridorides taastatakse visuaalselt võimalikult algupärane 50-ndatele aastatele omane kujundusstiil.

Žüriisse kuuluvad Järvamaa Kutsehariduskeskuse hoone rekonstrueerimisprojekti autor Pille Pärn, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Mall Nukke ja Elin Kard, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Ragne Soosalu ja Brigita Reinert, Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktor Rein Oselin ning hääletusõiguseta tehniline ekspert Einar Künnapuu Riigi Kinnisvarast.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Riigi Kinnisvara läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 27 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 1350 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 4. november 2020 kell 15.00.

Võistlusjuhendi leiad Riigi Kinnisvara kodulehelt.