Palju teenid sina: Arendaja kuni 4100, koristaja alates 700 eurost

Nimelt töökuulutustel avalikult välja toodud palgapakkumiste võrdluses on kõige enam võimalik teenida hoopiski tarkvaraarendajatel, kus pakutav palgavahemik on keskmiselt alates 3000 kuni 4100 eurot.

Avalike palkadega tööpakkumiste edetabelis järgnevad IT valdkonna tippspetsialistidele ehitussektori tööpakkumised. Objektijuhtide töökuulutustel on pakutav palgavahemik keskmiselt 2000 – 2400 eurot ja eelarvestajatel 1700 – 2300 eurot. Kahe tuhande euro piirini ulatuvad veel ka müügijuhtide tööpakkumised, kus pakutav palgavahemik on keskmiselt 1300 kuni 2300 eurot ja juristide tööpakkumised 1500 kuni 2000 euroga.