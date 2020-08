Pidu sai peetud, aga selliselt, et valju muusika tõttu said kaebusi linnavõimud kui ka politsei.

Paide politseijaoskonna välijuht Heigo Tamsalu kinnitas, et politsei sai nädalavahetusel mitu teadet selle kohta, et Paides asuvas puhkemajas aset leidnud ürituselt kostuv vali muusika häirib puhkemaja läheduses elavate inimeste öörahu. „Politseinikud vestlesid üritusel korda taganud turvatöötajatega ja andsid neile teada, et vali muusika häirib inimeste öörahu, mispeale nad lubasid info ürituse korraldajatele edastada,“ avaldas ta. „Ürituse korraldajatel oli kohaliku omavalitsuse poolt olemas ka avaliku ürituse korraldamise luba.“