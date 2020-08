Inimesed, kes kasutavad Paide linnas aiamaadena riigi omandis olevaid kinnistuid, aadressidega Prääma tee 24 (katastritunnus 56701:001:0051), Ringtee 1 (katastritunnus 56701:001:0050), Ringtee 3 (katastritunnus 56601:001:0047) ja Ringtee 3a (katastritunnus 56701:001:0047), Paide Linnavalitsus juhib teie tähelepanu, et nimetatud kinnistud on riigivara ning selline aiamaade rajamine õigusliku aluseta võõrale kinnistule ja maa kasutamine on ebaseaduslik.