Ööpäevaga lisandus 9 positiivset testitulemust

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 6 positiivset testi tulemust Tartumaale (4 neist Tartu linna), 2 Harjumaale (1 Tallinna) ja 1 Valgamaale. Mõlemad Harjumaa juhtumid on seotud Tartuga – ühel juhul on nakatunu varasem lähikontakne, ning teine nakatunu käis Tartus 31.07 peol ööklubis Maasikas. Kaks ööpäeva jooksul tuvastatud Tartu juhtumit on seotud varasemate nakatunutega, ühel juhul on tegemist kordustestiga ning ülejäänud juhtudel on nakatumise allikas veel selgitamisel.

Epidemioloogiliste uuringute käigus on terviseamet tuvastanud, et ööklubi Vabank koldega on hetkel seotud 37, ööklubi Naiiviga 19 ja ööklubi Shootersiga 18 nakkusjuhtu.

11. augusti hommikuse seisuga vajab Eests koroonaviiruse tõttu haiglaravi 9 inimest, juhitaval hingamisel on 1 patsient. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu. Tänaseks on haiglates lõpetatud 396 COVID-19 haigusjuhtumit 383 inimesega.

Tartus viib testimise koostööpartner Qvalitas arstikeskus testimistelgi alates 12.08 uuele aadressile, Lauluväljaku kõrvale, aadressile Laulupeo pst 25.

Tänase seisuga on tervenenud 1 968 inimest. Neist 1 494 inimese (75,9%) haigusjuhtum on lõpetatud, 474 inimese puhul (24,1%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud ligi 128 tuhat esmast testi, nendest 2 167 ehk 1,7 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata siit.

Kuidas peatada koroonaviiruse levik? · Kõige efektiivsem meede nakkuse vältimiseks on distantsi hoidmine. · Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega distantsi hoida, on soovitav kanda ka maski. · Kinniseid rahvarohkeid kohti tuleks võimalusel vältida. · Järgida tuleb kätehügieeni ehk teisisõnu: käsi tuleb pesta tihti. · Kätepesuks tuleb kasutada sooja vett ja seepi, avalikes kohtades alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit. · Aevastamisel või köhimisel tuleb oma suu ja nina katta ühekordse salvrätiga. Kasutatud salvrätt tuleb koheselt visata prügikasti ja seejärel käed puhastada. Salvrätikut puudumisel kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), mitte paljast kätt. · Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega. · Mistahes haigussümptomite puhul tuleb kahtlustada koroonaviirust ja helistada oma perearstile.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.