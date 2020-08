Tariston sõlmis Maanteeametiga lepingu Järvamaa riigimaanteede hooldamiseks

AS Nordecon kontserni ettevõte Tariston AS sõlmis Maanteeametiga Järva hooldepiirkonna riigiteede korrashoiulepingu aastateks 2020-2025. Leping hõlmab ligikaudu 950 kilomeetri ulatuses riigimaanteede aastaringset hooldamist Järva maakonnas. Lepingu kogumaksumus, võttes aluseks 2020. aasta maksumuse, on ligikaudu 10,7 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks.

Taristoni AS teehoolde valdkonna juhi Alvar Aedma sõnul on leping Taristoni Järvamaa kohaliku, Sillaotsal asuva üksuse jaoks, väga oluline. „Kõik Taristoni Järvamaa keskuse töötajad on kohalikud inimesed, samuti toimub kogu maanteede teehoolde juhtimine ning korraldamine otse Järvamaa keskelt, Sillaotsalt. Leping tagab meile 5aastase töö, selle jooksul saame kaasata uusi spetsialiste ning uuendada tehnikaparki. Plaanime soetada teehooldusmasinaid, mis on efektiivsemad ja keskkonnasõbralikumad: uutel masinatel on efektiivsemad mootorid, mis kulutavad vähem kütust ning mille tegevuse jalajälg on väiksem kui varasematel,“ lisas Alvar Aedma.