Paide keskväljakul hakatakse öösel võrkpalli mängima

Turniiri korraldava Paide võrkpalliklubi treener Piret Reinfeld ütles, et selline Ööturniir toimub Paides teist korda ja sinna on oodatud mängima segapaarid üle Eesti. "Segapaaridele on turniir seetõttu, et siis on võimalus mängima tulla nii meestel kui naistel. Nii pole kedagi eelistatud ega kellelegi liiga tehtud," põhjendas ta.

Reinfeld täpsustas, et turniiri mängitakse kahel väljakul. Pall pannakse mängu õhtul kell 20. "Hoiatan kohe, et mängida tuleb suure tõenäosusega ka ööune arvelt. See sõltub küll paaride arvust, kuid orienteeruvalt oleme autasustamise kavandanud kell 3.00 - 3.30 paiku," märkis ta.

Õhtuhämaruses ja öösel tulede valgel on Reinfeldi sõnul mängida on hoopis teine asi kui päevavalgel. "See paneb mängijad teistsugusesse olukorda. Eks võidab see, kes suudab kõige erksam olla ja lisaks vastastele ka unest võitu saada," sõnas ta naljatades.

Nagu segapaaride puhul ikka, moodustavad võistkonna üks mees ja üks naine. Paarilist vahetada turniiri kestel ei tohi ning mängida tuleb rannavõrkpalli reeglite järgi.