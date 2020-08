Parimaks metsamajandajaks ei kandideeri ükski Järvamaa metsaomanik

Hindamiskomisjoni liige Aira Toss Hiiumaa Metsaseltsist rõõmustas tänavuse suure kandidaatide hulga üle. “Metsandus on meedias juba aastaid "kuumaks teemaks". Tore on näha et sellel on ka positiivne mõju - järjest rohkem tublisid metsaomanikke on valmis oma lugu, oma kogemusi ja rõõme ühiskonnaga jagama,” rääkis ta. Kõiki tänavusi kandidaate iseloomustab Toss sõnaga töökus. “Seekord oli osalejate seas palju metsaomanikke kes alustasid üsna taasiseseisvumise alguses ja nende metsades nägime juba aastakümnete pikkuse töö tulemust. Nägime ka põlvkondade vahetumist, seda kuidas noored võtavad metsad vanematelt üle ja hakkavad ise tegutsema ja nägime ka alles mõne aasta eest metsaomaniku tee valinuid,” kirjeldas ta.