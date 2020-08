Pärnu jõgi sai kärestikuvabaks

„Sindi projekt on hea näide, kuidas keskkonnainvesteeringud on märksa laiema mõjuga kui vaid konkreetse keskkonnaprobleemi lahendamine,“ ütles värskelt valminud Sindi kärestikuga tutvunud keskkonnaminister Rene Kokk. „Siinne annab kalavarude kaudu panuse majandusse ning toetab tänu ohtliku objekti likvideerimisele siseturvalisust. Ühtlasi parandab Sindis tehtu kohalikku elukeskkonda ja tõstab piirkonna väärtust.“

Tööd Sindi paisu maha võtmiseks algasid 2018. aasta oktoobris ning lõppesid möödunud nädalal. See on aasta võrra varem kui planeeritud.

„Tööd lõppesid aasta enne tähtaega, ühtkätt tänu soodsatele ilmastikuoludele, teisalt kõikide osapoolte ühise pingutuse ja hea koostöö tulemusel,“ lisas Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala. „Nii ehitajad kui ka kohalik omavalitsus on olnud suurepärased partnerid. Just nende abiga on Keskkonnaagentuur toonud ära tulemuse, mille nimel on arutelud käinud aastakümneid.“