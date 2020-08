Poole aastaga tasuti 5,6 protsenti vähem makse kui 2019. aasta samal ajal

Eelduste kohaselt on kasvu panustanud ka transpordiettevõtted, mis on oma tankimistes logistilisi muudatusi teinud. Bensiini kogused ja tasumised püsivad stabiilsena ilma erilise kõikumiseta.

Tubakaaktsiisi tasumine vähenes esimesel poolaastal kokku 3,3 protsenti võrreldes mullu sama ajaga, seda vaatamata aktsiismäärade 5 protsendilisest tõstmisest aasta alguses. Siiski kasvasid viimasel kuul nii sigarettide deklareerimine kui tasumine, vastavalt 4,5 protsenti ja 17 protsenti võrreldes eelmise aasta sama kuuga. Juunikuu deklareeritud sigarettide kogus on käesoleva aasta kõrgeim ning esimest korda ületab ka eelmise aasta kogust. Lisaks mentooliga sigarettide müügikeelule on koguseid vähendanud sadama kaupluste sigarettide soetusmahu langus, mis alates juunist on taastumas.

Alkoholiaktsiisi tasumine vähenes kuue kuuga 3,4 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Tasumiste kahanemine on tingitud eelkõige eriolukorra ajal tekkinud võlgnevustest, erinevus eelmise aasta laekumisega on 3,5 miljonit eurot ning samas suurusjärgus on ka tekkinud võlgnevus. Võlgnevuseta vastaks käesoleva aasta laekumine eelmise aasta tasemele.

Alates eelmise aasta juunist on alkoholi liikidest enim suurenenud deklareeritavad kogused kangel alkoholil ja õllel. Kange alkoholi deklareerimised on kasvanud poole aastaga 43 protsenti võrreldes aasta varasemaga. Juunikuu deklareeritud kogused on pigem tavapärased detsembrile, kui kange alkoholi müük suureneb, mitte niivõrd suvekuudele, kus domineerib lahja alkohol. Kui vaadelda viimast 12 kuud, kui on kehtinud kangel alkoholi 25 protsenti madalam aktsiisimäär, siis sellel perioodil on deklareeritavad kogused kasvanud 52 protsenti võrreldes aasta varasemaga.

Sarnane muutus on toimunud ka õlle deklareerimises, kuid kasv on olnud tagasihoidlikum. Viimase 12 kuu õlle deklareerimine on suurenenud 21 protsenti võrreldes aasta varasemaga. Kasvu peamine mõjutaja on piirikaubanduse vähenemine lõunapiiril.

Alkoholiaktsiisi laekumist mõjutab piirikaubandus, nii turistide ostud põhjapiiril kui eestlaste ostud lõunapiiril. Peale 2019. aasta juuli aktsiisilangetust on näha muutuseid mõlemal suunal.

Põhjapiiri ülevaate annab sadama piirkonnas asuvate poodide müügikäive, mis eelmisel aastal alates juulist kasvule pöördus. Käesolevat aastat mõjutab COVID-19 põhjustatud eriolukord, mis on negatiivselt mõjunud välisturistide arvule, kes on peamine sadama kaupluste sihtgrupp ning sellega seoses on käibed alates märtsist olnud languses. Turistide, eelkõige soomlaste, ostude muutust lõunapiiril saab hinnata läbi maksu- ja tolliameti automaatse autonumbrimärgi tuvastuse, mille puhul sama numbrimärk on läbinud nii põhja- kui lõunapiiri ning seda 48 tunni jooksul. Jättes kõrvale eriolukorrast puudutatud kuud, on selliste piiriületuste arv vähenenud 19 protsenti võrreldes perioodiga, mis eelnes aktsiisimäära langetusele.

Kogu piiriületuste arv vaadeldud perioodil vähenes kokku 2,3 protsenti ning lühiajalised piiriületused 9,1 protsenti. Muutused on toimunud ka struktuuris, kui varasemalt moodustasid lühiajalised piiriületused keskmiselt 28 protsenti kogu ületuste arvust, siis peale aktsiisimäära langetust on see osakaal vähenenud 26 protsendile. Viimaste kuude piiriületuste arvud vastavad 2016. aasta tasemele ning senise aktsiisipoliitika jätkumise korral on oodata sellise taseme püsimist ka lähitulevikus.

Piiriületuste vähenemine on mõjunud positiivselt ka piiriäärsete maakondade alkoholimüügile, nii Pärnu kui Valga kange alkoholi müügid ületavad eelmiste aastate kuiseid tasemeid. Õlle puhul nii suurt kontrasti märgata ei ole, kui siis pigem Valga kaupluste müükides, Pärnu puhul on kuised müügimahud väga stabiilsed ning kõikumised aastate vahel marginaalsed.