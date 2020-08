Eesti 2035 ala toob Arvamusfestivalil fookusesse teravad tulevikuteemad

„Teemavalikul oleme lähtunud riigi pikaajalisest arengustrateegiast „Eesti 2035“ – kuidas saavutada Eesti pikaajaline siht tegusast, targast ja tervest inimesest; tugevast, uuendusmeelsest ja vastutustundlikust majandusest ja kuidas liikuda avatud, hooliva ja koostöömeelse ühiskonna suunas,“ ütles Riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago. „Strateegia annab ühtse suuna erinevate valdkondade poliitikakujundajatele ja otsustajatele ning eurorahade kasutamisele ning ootame kõiki kaasa mõtlema parimate lahenduste leidmiseks,“ lisas Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Sven Kirsipuu.

Esimene teema keskendub tervisele – Eesti inimeste tervena elatud eluiga on 57 eluaasta tasemel ning arengud personaalmeditsiinis, geeni- ja biotehnoloogias peaksid võimaldama pikendada inimeste eluiga ja säästa tervist. Kas inimesed on valmis oma terviseandmeid jagama; kas senine areng geenitehnoloogias on piisav; kes tohib andmeid näha ja millised on riskid – valikukohtade üle arutlevad Ruth Kalda, Kadi Lambot, Karmen Turk ja Andres Võrk. Arutelu juhib Annika Uudelepp.

Teine teema otsib lahendusi Ida-Virumaale. Piirkondlikud lõhed on meie väikses Eestis väga suured – seda muu hulgas nii sissetulekute, tööhõive, vaesuses elavate inimeste osakaalu kui ka ettevõtlusaktiivsuse lõikes. Kuidas saavutada olukord, et Ida-Virumaa ei kaotaks igal aastal ca 5000 inimest, kes ei leia seal tööd ega rakendust? Mida ja kui palju annab ära teha EL toetustega ning kui palju saavad piirkonna elanikud juba täna ise majanduse ümberkorraldamiseks ära teha. Arutlema on kutsutud Ivo Posti (Narva Muuseumi juht), Teet Kuusmik (IVIA tegevjuht), Priit Salumaa (ettevõtja), Veikko Luhalaid (Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor), Kaire Luht (Rahandusministeerium), Lauri Alver (Riigi Tugiteenuste Keskus), Helen Sildna (Tallinn Music Week ja Station Narva korraldaja) ja Meelis Eldermann (VKG juhatuse liige). Arutelu juhib Jana Budkovskaja.

Kolmanda teema fookuses on vanemaealised meie ühiskonnas. Aastal 2035 elab statistikaameti prognoosi kohaselt Eestis 1,2 miljonit inimest, mida on 100 000 inimest vähem kui täna. Sellest neljandik on vanuses 65 aastat ja enam ning inimeste ja iseäranis tööealiste arv on drastiliselt vähenenud väljaspool Tallinna. Arutelu suur küsimus on, mida peab tegema, et tööturul kasutataks vanemas eas inimeste potentsiaali. Kuidas parandada vanemaealiste suhtlemisvõimalusi riigiga ja aktiivsena elatud aastate kasvu? Kuidas hoida eakaid tööturul ja ühiskonda panustavana? Mõtteid vahetavad Anne Erm, Elina Orumaa (Riigi Infosüsteemi Ameti personalijuht), Marianna Laurik (Keila Rõõmu kaubamaja osakonnajuhataja), professor Rein Veidemann ning Janek Luts (Vikerraadio peatoimetaja). Arutelu juhib Tiina Tambaum.