Meistritiitli ihalejad kogunevad taas Kihli krossirajale

Türi AMK esindaja Kermo Rannik on Järva Teatajale öelnud, et kui tavaliselt algab krossihooaeg aprillikuus, siis tänavu olid koroona tõttu esimesed võistlused alles kesksuvel. „Nüüd ongi nii, et kõik nädalavahetused on võistlusi tihedalt täis.»