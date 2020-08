Laupäeval lõhutakse Türil romuautosid

Romuring ei ole romuralli, kus autod on suletud platsil ja võitjaks tuleb viimane liikuv sõiduk. Romuring tähendab omalaadset romuautode kestussõitu, kus on oluline hoida masinat ja koguda ringe. Kõik muidugi sellest aru ei saa ning kokkupõrked ja ootamatused on romurin­gide argipäev.