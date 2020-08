Looduskaitse aastapäev kulmineerub matkaga Järvamaal

Nädalavahetusel, 15.–16. augustil järgnevad Eesti looduse päeva tähistamiseks matkad üle Eesti. „Paljudes maailma paikades on looduse kaitsmiseks vajalik see kõigepealt taastada. Eesti on selles osas paremas seisus ning lisaks taastamisele on meil palju mida hoida. Eesti looduse päeva matkadel räägitakse konkreetse piirkonna looduskaitselistest väärtustest ning õpitakse üheskoos Eesti loodust paremini väärtustama ja hoidma,“ ütles Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Leelo Kukk. Retkedel kaitsealadele avaneb huvilistele võimalus ammutada uusi teadmisi ja mõtiskleda looduse ja tervise tähtsuse üle ekspertide juhtimisel. Keskkonnaministri Rene Kokaga on võimalik koos matkata ja arutleda tema kodukandis Raplamaal.