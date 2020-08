Türi valla majandusosakonna juhataja Urmas Kupp selgitas, et koerte mänguväljak tuleb Tolli metsa olemasoleva välijõusaali vahetusse lähedusse. "Piirdeaiad on püsti. Need valmistas VN Grupp OÜ. Atraktsioonid on MTÜ Equilibre poolt veel tegemisel," täpsustas ta.