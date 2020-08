Türi rannajalgpallurid lähevad esimest võitu püüdma

Coolbet rannaliiga meistriliiga võidu on kindlustanud SK Augur Enemat, kelle taga käib tihe rebimine järgmistele kohtadele. Valitsev Eesti meister BSC Thunder Arvutitark on 24 punktiga teisel kohal ning edestab kolme punktiga Nõmme BSC Olybeti võistkonda. Lätlaste BFS Ropaži on 20 punktiga neljas. Lõunanaabritele kuuluvad ka tabeli kaks järgmist kohta, sest BSC Lat ja FK Kauguri Beitar on teeninud vastavalt 16 ja 15 punkti. FC Üksjalgvärav Elementmaster on viie punktiga seitsmes ning BSC Türil pole veel tänavu punktiarvet avada õnnestunud.