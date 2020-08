Arvamusfestival pulbitseb vallimäel: Pääsmete ja piirangute kiuste voorib Paidesse sadu ja sadu inimesi

Maskide kandmine festivali alal ei ole kohustuslik, kuid paneme igale inimesele südamele, et ta hindaks olukorda enda ümber hoolikalt. Festivali alal on olemas käte desinfitseerimise ja pesemise võimalused. Vihma korral soovitame vältida osalejate kogunemist telgi alla. Samuti oleme juhtinud tähelepanu oma vihmakeebi kaasa võtmisele piletiomanikele ning keebid on müügil ka festivali infopunktis.