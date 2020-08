Muuseumis, Brasche apteegitoas, näidati maailmale esimest korda Eesti apteekide ajalooraamatut

Raamatus on Järvamaaga seostatud 14 apteeki, kuid ilmselgelt on nende sekka ekslikult sattunud Põltsamaa apteek, kuna see linn pole ühegi ajaloolise tõmbetuule tõttu olnud Järvamaa osa. Üks ramatu toimetajatest, Kaidi Sarv möönis, et sedasi oli märgitud Gustavsoni käsikirjas ja tegijad, ei seadnud seda kahtluse alla.